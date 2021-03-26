UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сдвинуть гигантский контейнеровоз в Суэцком канале. Названы параметры инженерной задачи

26.03.2021, 08:47
Сдвинуть гигантский контейнеровоз в Суэцком канале. Названы параметры инженерной задачи - Фото
Судно Ever Given в Суэцком канале (фото — пресс-служба канала)

В тех точках, где сел на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, при помощи двух земснарядов ведутся углубительные работы: чтобы улучшить плавучесть судна, под его "носом" со дна откачивают песок. Об этом сообщила пресс-служба канала.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Расчеты показывают, что для осадки на 12-16 метров, которая позволит сдвинуть Ever Given в правильное судоходное положение, нужно удалить не менее 15 000 – 20 000 кубометров грунта.

Земснарядам помогают четыре наземных экскаватора, которые рядом с громадным судном выглядят карликовыми. Нажмите, чтобы открыть в полном размере:

Фото: пресс-служба Суэцкого канала

Чтобы ситуация не усугублялась, контейнеровоз пытаются держать в нужном положении девять крупных буксиров с усилием по 160 тонн каждый.

Технические консультации обеспечивает компания SMIT из Нидерландов, которая специализируется в области спасения на море.

СПРАВКА. Суэцкий канал – бесшлюзовый судоходный канал в Египте с 1869 года, соединяющий Средиземное и Красное моря. Длина – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м. Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Первый прообраз канала был прорыт во втором тысячелетии до н. э.
  • 23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (владелец судоходной линии – Evergreen), один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, заблокировано с 25 марта. По состоянию на 26 марта в пробке – более 200 судов.
  • Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.
  • По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.

Читайте также: В Суэцком канале заблокировано 1,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов: инфокарта

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
контейнеровоз технологии ДНО Суэцкий канал Ever Given Evergreen
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 