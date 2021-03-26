Сдвинуть гигантский контейнеровоз в Суэцком канале. Названы параметры инженерной задачи
В тех точках, где сел на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, при помощи двух земснарядов ведутся углубительные работы: чтобы улучшить плавучесть судна, под его "носом" со дна откачивают песок. Об этом сообщила пресс-служба канала.
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Расчеты показывают, что для осадки на 12-16 метров, которая позволит сдвинуть Ever Given в правильное судоходное положение, нужно удалить не менее 15 000 – 20 000 кубометров грунта.
Земснарядам помогают четыре наземных экскаватора, которые рядом с громадным судном выглядят карликовыми. Нажмите, чтобы открыть в полном размере:
Чтобы ситуация не усугублялась, контейнеровоз пытаются держать в нужном положении девять крупных буксиров с усилием по 160 тонн каждый.
Технические консультации обеспечивает компания SMIT из Нидерландов, которая специализируется в области спасения на море.
- 23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (владелец судоходной линии – Evergreen), один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, заблокировано с 25 марта. По состоянию на 26 марта в пробке – более 200 судов.
- Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.
- По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.
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