Сдвинуть гигантский контейнеровоз в Суэцком канале. Названы параметры инженерной задачи

В тех точках, где сел на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, при помощи двух земснарядов ведутся углубительные работы: чтобы улучшить плавучесть судна, под его "носом" со дна откачивают песок. Об этом сообщила пресс-служба канала.

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Расчеты показывают, что для осадки на 12-16 метров, которая позволит сдвинуть Ever Given в правильное судоходное положение, нужно удалить не менее 15 000 – 20 000 кубометров грунта.

Земснарядам помогают четыре наземных экскаватора, которые рядом с громадным судном выглядят карликовыми. Нажмите, чтобы открыть в полном размере:

Чтобы ситуация не усугублялась, контейнеровоз пытаются держать в нужном положении девять крупных буксиров с усилием по 160 тонн каждый.

Технические консультации обеспечивает компания SMIT из Нидерландов, которая специализируется в области спасения на море.

СПРАВКА. Суэцкий канал – бесшлюзовый судоходный канал в Египте с 1869 года, соединяющий Средиземное и Красное моря. Длина – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м. Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Первый прообраз канала был прорыт во втором тысячелетии до н. э.

23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (владелец судоходной линии – Evergreen), один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, заблокировано с 25 марта. По состоянию на 26 марта в пробке – более 200 судов.

Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.

По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.

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Евгений Пилипенко

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