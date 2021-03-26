Владелец Ever Given извинился. Сдвинуть судно смогут через пару недель – в лучшем случае

Собственник застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, японская компания Shoei Kisen Kaisha, принесла извинения за "неудобства, которые создала", пишет BBC. При этом, по оценкам одной из команд, пытающихся снять судно с мели, на это уйдет не меньше нескольких недель, сообщает Reuters.

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Как заявили в Shoei Kisen Kaisha, они делают все возможное, чтобы побыстрее убрать контейнеровоз и ликвидировать затор, но "это оказалось чрезвычайно сложным". Сейчас там уже ожидают своей очереди, чтобы пройти через канал более 150 кораблей.

"Мы искренне извиняемся, что вызвали серьезное беспокойство у владельцев суден в Суэцком канале, которые пытаются пройти через него", – отметили в японской компании.

Спасательные бригады сравнили Ever Given с китом, выброшенным на берег и заявили, что несколькими днями тут не обойдется; скорее, счет пойдет на недели, в зависимости от ситуации. По информации источников, после того как судно будет снято, его владелец, скорее всего, столкнется с многомиллионными претензиями от многих страховых компаний.

23 марта контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале.

Утром 25 марта Ever Given все еще был на мели и создал пробку в более, чем 100 суден.

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Дарья Мостовая

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