UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Владелец Ever Given извинился. Сдвинуть судно смогут через пару недель – в лучшем случае

26.03.2021, 07:40
Владелец Ever Given извинился. Сдвинуть судно смогут через пару недель – в лучшем случае - Фото
Контейнеровоз Ever Given (фото - Suez canal authority_EPA)

Собственник застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, японская компания Shoei Kisen Kaisha, принесла извинения за "неудобства, которые создала", пишет BBC. При этом, по оценкам одной из команд, пытающихся снять судно с мели, на это уйдет не меньше нескольких недель, сообщает Reuters.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Как заявили в Shoei Kisen Kaisha, они делают все возможное, чтобы побыстрее убрать контейнеровоз и ликвидировать затор, но "это оказалось чрезвычайно сложным". Сейчас там уже ожидают своей очереди, чтобы пройти через канал более 150 кораблей.

"Мы искренне извиняемся, что вызвали серьезное беспокойство у владельцев суден в Суэцком канале, которые пытаются пройти через него", – отметили в японской компании.

Спасательные бригады сравнили Ever Given с китом, выброшенным на берег и заявили, что несколькими днями тут не обойдется; скорее, счет пойдет на недели, в зависимости от ситуации. По информации источников, после того как судно будет снято, его владелец, скорее всего, столкнется с многомиллионными претензиями от многих страховых компаний.

  • 23 марта контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале. 
  • Утром 25 марта Ever Given все еще был на мели и создал пробку в более, чем 100 суден.

Читайте также: В Суэцком канале заблокировано 1,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов: инфокарта

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
контейнеровоз Суэцкий канал Ever Given Shoei Kisen Kaisha
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 