ЧП в киевском метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд

В столичном метрополитене временно остановили движение поездов по красной ветке. Причиной стало то, что один из пассажиров на станции "Арсенальная" попал под поезд, сообщает в Telegram Киевская госадминистрация.

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Сейчас на место происшествия прибыли медики и правоохранители, об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно, отметили в КГГА.

Чуть позже в КГГА сообщили, что пока поезда красной ветки курсируют от станции "Академгородок" до "Крещатика", а также от "Дарницы" до "Лесной". Станции "Арсенальная", "Днипро", "Гидропарк", "Левобережная" для пассажиров закрыты.

В сентябре 2020 года в киевском метро погиб зацепер: детали.

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Дарья Мостовая

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