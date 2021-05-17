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ЧП в киевском метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд

17.05.2021, 12:55
ЧП в киевском метро. На станции
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В столичном метрополитене временно остановили движение поездов по красной ветке. Причиной стало то, что один из пассажиров на станции "Арсенальная" попал под поезд, сообщает в Telegram Киевская госадминистрация. 

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Сейчас на место происшествия прибыли медики и правоохранители, об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно, отметили в КГГА.

Чуть позже в КГГА сообщили, что пока поезда красной ветки курсируют от станции "Академгородок" до "Крещатика", а также от "Дарницы" до "Лесной". Станции "Арсенальная", "Днипро", "Гидропарк", "Левобережная" для пассажиров закрыты.

Читайте также: В переходе станции столичного метро "Лесная" пассажирка родила ребенка

Дарья Мостовая
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