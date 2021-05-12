В переходе станции столичного метро "Лесная" пассажирка родила ребенка

В Киеве, в подземном переходе к станции метро "Лесная" пассажирка родила ребенка. Об этом сообщила в Facebook замначальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

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Женщину с младенцем забрала скорая. По информации Макогон, родился мальчик.

Она напомнила, что в 2014 году другая пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Тогда роды принимали работницы метро и полицейские.

По информации корреспондента Сегодня, женщина на "Лесной" родила до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

В Киеве с 1 мая ослабили карантин. Общественный транспорт работает для всех, без спецпропусков.

Вадим Ребрина

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