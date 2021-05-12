В переходе станции столичного метро "Лесная" пассажирка родила ребенка
12.05.2021, 23:01
Фото: Киев оперативный
В Киеве, в подземном переходе к станции метро "Лесная" пассажирка родила ребенка. Об этом сообщила в Facebook замначальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Женщину с младенцем забрала скорая. По информации Макогон, родился мальчик.
Она напомнила, что в 2014 году другая пассажирка родила девочку на станции "Театральная". Тогда роды принимали работницы метро и полицейские.
По информации корреспондента Сегодня, женщина на "Лесной" родила до приезда медиков, которых ждали восемь минут. Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.
В Киеве с 1 мая ослабили карантин. Общественный транспорт работает для всех, без спецпропусков.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Кличко: Мы не можем выдать спецпропуска всем желающим, иначе зачем мы вводили ограничения 07.04.2021Киевлянка пыталась продать в Facebook "спецпропуска" на транспорт по 200 грн – прокуратура 05.04.2021Локдаун в Киеве. Полиция начала патрулировать парки, призывает не выходить на улицу: видео 05.04.2021
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии