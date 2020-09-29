Смерть зацепера в киевском метро. В полиции сообщили подробности инцидента

Инцидент произошел вчера вечером между станциями метро Выдубичи и Славутич

Полиция Киева открыла уголовного производство по факту смерти мужчины в столичном метро. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство

Инцидент произошел между станциями метро Выдубичи и Славутич.

"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он тронулся, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте", – отметил начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

При осмотре места происшествия полиция нашла рюкзак с личными вещами и документами погибшего, им оказался 29-летний житель Ужгорода.

28 сентября в Киеве ограничили движение на "зеленой" линии метро, поскольку зацепер попал под поезд и погиб.

Арина Толина

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