Смерть зацепера в киевском метро. В полиции сообщили подробности инцидента
Инцидент произошел вчера вечером между станциями метро Выдубичи и Славутич
Полиция Киева открыла уголовного производство по факту смерти мужчины в столичном метро. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство
Инцидент произошел между станциями метро Выдубичи и Славутич.
"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он тронулся, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте", – отметил начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.
При осмотре места происшествия полиция нашла рюкзак с личными вещами и документами погибшего, им оказался 29-летний житель Ужгорода.
- 28 сентября в Киеве ограничили движение на "зеленой" линии метро, поскольку зацепер попал под поезд и погиб.
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