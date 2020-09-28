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В Киеве ограничивали движение одной из линий метро. Под поезд попал зацепер

28.09.2020, 21:16
В Киеве ограничивали движение одной из линий метро. Под поезд попал зацепер - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор"

Сегодня вечером, 28 сентября, в Киеве ограничили движение на "зеленой" линии метро. Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.

Как отмечалось, поезда курсировали от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

По предварительной информации, зацепер попал под поезд. На месте работала аварийная бригада, медики и правоохранители.

ОБНОВЛЕНО В 21:35. В метрополитене сообщили, что движение поездов восстановлено в обычном режиме.
"Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители", – говорится в Facebook Киевского метрополитена.

  • 14 сентября сообщалось, что в Киеве продолжают строительство метро на Виноградарь, в рамках которого смонтировано уже 17 метров блоков, по которым пройдет тоннель между будущими станциями Проспект Правды и Мостицкая.

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Наталия Медведева
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