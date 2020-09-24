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Вода текла по туннелям как река. В Мадриде ливень затопил станции метрополитена: видео

24.09.2020, 23:27
Вода текла по туннелям как река. В Мадриде ливень затопил станции метрополитена: видео - Фото
Затопленное метро в Мадриде (Фото: twitter.com/Arpar22Arp)

На некоторых станциях вода полностью затопила пути и поднялась почти до перронов

Сегодня, 24 сентября, утром в столица Испании Мадриде прошел мощный ливень, который вызвал серьезные перебои в работе городского метрополитена. Об этом сообщает TeleMadrid.

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Компания Metro de Madrid заявила о перебоях в обслуживании, а также закрытии доступа к нескольким станциям пяти пригородных линий из-за подтопления в результате ливня.

На некоторых станциях вода полностью затопила пути и поднялась почти до перронов.

  • 10 сентября в Судане из-за сильных проливных дождей Нил вышел из берегов, под угрозой затопления находятся древние артефакты, в том числе и пирамиды. Опубликованы фото бедствия.

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Наталия Медведева
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