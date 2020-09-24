Вода текла по туннелям как река. В Мадриде ливень затопил станции метрополитена: видео
На некоторых станциях вода полностью затопила пути и поднялась почти до перронов
Сегодня, 24 сентября, утром в столица Испании Мадриде прошел мощный ливень, который вызвал серьезные перебои в работе городского метрополитена. Об этом сообщает TeleMadrid.
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Los dispensadores de hidrogel del metro de madrid no dan a basto.... pic.twitter.com/uEYu6YZsOt— NoToi...(@fgprytz) September 24, 2020
Компания Metro de Madrid заявила о перебоях в обслуживании, а также закрытии доступа к нескольким станциям пяти пригородных линий из-за подтопления в результате ливня.
Buenos días @metro_madrid #Madrid pic.twitter.com/V0xXw2yqCP— Lau (@YoLauYtu) September 24, 2020
На некоторых станциях вода полностью затопила пути и поднялась почти до перронов.
Inundaciones en #línea2 del @metro_madrid la altura de Noviciado.#Madrid pic.twitter.com/Tiw2QpBbI5— Marita Zambrana Vega (@MaritaZambrana) September 24, 2020
Madre miah!!! pic.twitter.com/c4IfTmVMEH#metromadrid #metro— CoLuCCi (@Colucci_69) September 24, 2020
- 10 сентября в Судане из-за сильных проливных дождей Нил вышел из берегов, под угрозой затопления находятся древние артефакты, в том числе и пирамиды. Опубликованы фото бедствия.
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