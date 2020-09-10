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10.09.2020, 12:33

Нил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортаж

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Нил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортаж
Нил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортаж
Нил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортажНил вышел из берегов в Судане: древние пирамиды под угрозой – фоторепортаж

Из-за масштабного разлива Нила погибли уже 99 суданцев, 500 000 человек остались без крова. Под угрозой - руины древнего королевства Куш

В Судане из-за сильных проливных дождей Нил вышел из берегов, под угрозой затопления находятся древние артефакты, в том числе и пирамиды. Об этом пишет BBC News.

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Нил регулярно выходит из берегов, и фермеры полагаются на паводков для создания плодородных земель, но сейчас масштабы наводнения достигли рекордных показателей, отмечают в издании. Паводок представляет угрозу для руин древнего королевства Куш, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и в обычных условиях находятся всего в 500 метрах от берега.

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"Наводнения никогда раньше не затрагивали этот объект. Ситуация в настоящее время находится под контролем, но если уровень Нила продолжит расти, принятых мер может оказаться недостаточно", – говорит археолог Марк Майо.

Отмечается, что под угрозой находятся древние археологические объекты: пирамиды, храмы, дворцы, кладбища и другие сооружения, которые "свидетельствуют о богатстве и могуществе Кушитского государства" - главной державы в регионе на протяжении более 1000 лет с восьмого века до нашей эры.

В прошлую пятницу власти Судана уже объявили трехмесячное чрезвычайное положение. По их данным, погибли 99 человек, более 500 000 граждан пострадали в 17 из 18 штатов страны. В одной только столичной провинции Хартрум потеряли дома более 100 000 суданцев.

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Фото - EPA

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Теги: пирамиды, наводнение, Судан, нил
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