"Будда в опасности". Наводнение в Китае угрожает знаменитой 70-метровой статуе - видео

Последние несколько дней из-за сильных дождей уровень воды в реке Янцзы в Китае поднялся до опасного уровня, вынудив местных жителей покинуть дома. Видео наводнения один из пользователей сети разместил на Youtube.

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Как сообщает Reuters, из-за наводнения уже были эвакуированы более 100 000 человек, а также оно поставило под угрозу сохранность статуи Будды в Лэшане (округ в китайской провинции Сычуань - ред.). Несколько десятков волонтеров притащили мешки с песком, чтобы защитить статую от потоков воды, поскольку уровень воды в реке поднялся выше пальцев Будды.

На некоторых участках реки воды уже превысил 5-метровую отметку, при которой системы безопасности еще могут гарантировать защиту от воды. Это наводнение стало крупнейшим на реке Янцзы за последние 60 лет.

В целом ущерб от наводнений в Китае за этот год уже превысил $25 млрд.

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