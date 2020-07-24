Наводнение в Бангладеш. Треть территории ушла под воду из-за дождей - видео

Более 2,8 млн человек пострадали в результате наводнения в Бангладеш, вызванного муссонными дождями - их дома были разрушены, а посевы затоплены, сообщает South China Morning Post.

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Сейчас в стране начался хаос, а ее жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный как затоплением домашних хозяйств, так и эпидемией коронавируса - из-за которой продуктовые поставки в страну были приостановлены. Ситуация осложняется дополнительным притоком воды, который идет из соседней Индии, где сейчас также бушуют ливни.

Наводнение началось после майских муссонных дождей и сейчас затопленной оказалась третья часть территории Бангладеш. Местные СМИ называют это наводнение сильнейшим с 1988 года, когда в результате паводков около 500 человек погибли и еще 25 млн местных жителей остались без крова.

6 июля власти спасатели предупредили о новых наводнениях в Украине из-за дождей.

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