Спасатели предупреждают о новых наводнениях из-за дождей

В ГСЧС предупреждают о возможности повышении уровня воды и подтопления домов из-за сильных ливней

В Украине возможно поднятие уровня воды в реках из-за ожидаемых осадков. В отдельных районах реки могут подтопить дома и хозяйственные объекты, передает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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7-8 июля, в связи с осадками, на реках Карпатского региона ожидается, что уровень воды поднимется:

- на реках бассейнов Прута и Сирета на 0,2-0,7 м;

- на реках Закарпатской области на 0,3-1,0 м;

- на реках бассейна Днестра, Ивано-Франковская область, на 0,2-1 м;

- на реках бассейнов Сяна, Днестра, Львовская область, на 0,5-1,5 м, местами до 2 м.

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Кроме того, 7-8 июля при прогнозируемом повышении уровня воды, возможно затопление приусадебных участков населенных пунктов Ратновского и Старовыжевского районов Волынской области.

23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки . Людей эвакуировали из аварийных домов.

По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.

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Наталия Софиенко

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