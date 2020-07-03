Наводнение на Закарпатье. Кулеба рассказал, какие страны и как помогли Украине

США выделили $100 000 на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины, ЕС активировал для страны механизм гражданской защиты, а ряд других государств отреагировали и вне его. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Это образцовый пример солидарности Евросоюза с Украиной", - отметил Кулеба.
Он напомнил, что два самолета Военно-воздушных сил Италии приземлились на этой неделе во Львове с гуманитарным грузом, среди которого пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки, высококачественные мотопомпы, передвижные электростанции.
Министр иностранных дел уточнил, что помощь на общую сумму почти €360 000 передана для нужд пострадавших от наводнений районов Ивано-Франковской области.
Кулеба сообщил, что Молдова доставила бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов. Помощь на общую сумму почти €50 000 евро поступила в Черновцы 27 июня.
Израиль закупил 25 000 бутылок питьевой воды для населения, палатки и спальники, их передали в Ивано-Франковскую область. Кулеба также подчеркнул, что Швеция, Дания Венгрия и Словакия оказали помощь Украине.
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