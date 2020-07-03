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Наводнение на Закарпатье. Кулеба рассказал, какие страны и как помогли Украине

Наводнение на Закарпатье. Кулеба рассказал, какие страны и как помогли Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.07.2020, 12:52

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что ЕС активировал для Украины механизм гражданской защиты

США выделили $100 000 на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины, ЕС активировал для страны механизм гражданской защиты, а ряд других государств отреагировали и вне его. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Это образцовый пример солидарности Евросоюза с Украиной", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что два самолета Военно-воздушных сил Италии приземлились на этой неделе во Львове с гуманитарным грузом, среди которого пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки, высококачественные мотопомпы, передвижные электростанции.

Министр иностранных дел уточнил, что помощь на общую сумму почти €360 000  передана для нужд пострадавших от наводнений районов Ивано-Франковской области.

Кулеба сообщил, что Молдова доставила бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов. Помощь на общую сумму почти €50 000 евро поступила в Черновцы 27 июня.

Израиль закупил 25 000 бутылок питьевой воды для населения, палатки и спальники, их передали в Ивано-Франковскую область. Кулеба также подчеркнул, что Швеция, Дания Венгрия и Словакия оказали помощь Украине.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуировали из аварийных домов.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.

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Арина Толина
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США ЕС помощь италия наводнение дмитрий кулеба
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