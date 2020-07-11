В Непале разбушевалась стихия. Наводнения и оползни забирают жизни людей - видео

В столице Непала Катманду из-за сильных ливней начались наводнения и оползни, в результате которых уже погибло 40 человек и еще несколько тысяч вынуждены были покинуть свои дома, сообщает Reuters.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Наводнение началось еще в пятницу в одном из районов Непала - Мьягди, который находится в 200 км от Катманду. Стихия разрушила несколько домов, погибло 20 человек и еще по меньшей мере 13 непальцев пропали без вести. Спасатели продолжают поисковые операции, 50 человек уже было спасено с помощью вертолета.
По словам местной полиции, такие наводнения для них привычны - они случаются каждый год, когда река Коси на границе с Индией выходит из берегов и затапливает близлежащие районы. Также оползни и сильные наводнения часто происходят в горном регионе Непала во время периода муссонов с июня по сентябрь.
Читайте также: Наводнения на западе Украины. Папа Франциск призвал молиться за пострадавших украинцев