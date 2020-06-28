Наводнения на западе. Папа Франциск призвал молиться за пострадавших украинцев

Папа римский Франциск призвал молиться за жителей западных областей Украины, пострадавших от масштабных наводнений. Об этом сообщает Vatican News.
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Во время воскресной встречи с верующими папа Франциск пожелал, чтобы люди, которые страдают под наводнений на западе Украины, почувствовали "утешение от бога и братскую помощь". Он также поощрил молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, страдающих от войн.
"Призываю молиться также и за население Йемена, особенно за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они почувствуют утешение от бога и братскую помощь", - сказал папа римский.
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