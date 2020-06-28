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Наводнения на западе. Папа Франциск призвал молиться за пострадавших украинцев

Наводнения на западе. Папа Франциск призвал молиться за пострадавших украинцев - Фото
Папа Франциск (Фото - VATICAN MEDIА)
28.06.2020, 23:24

Понтифик призвал верующих молиться за украинцев, пострадавших от наводнений

Папа римский Франциск призвал молиться за жителей западных областей Украины, пострадавших от масштабных наводнений. Об этом сообщает Vatican News.

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Во время воскресной встречи с верующими папа Франциск пожелал, чтобы люди, которые страдают под наводнений на западе Украины, почувствовали "утешение от бога и братскую помощь". Он также поощрил молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, страдающих от войн.

"Призываю молиться также и за население Йемена, особенно за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они почувствуют утешение от бога и братскую помощь", - сказал папа римский.

  • С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.
  • В ночь на 23 июня в реке Белый Черемош видели авто, из которого звали на помощь; не успели - машину унесло, а днем из реки извлекли тело женщины.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.

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Наталия Медведева
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