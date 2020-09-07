500 000 домов без света, около 2 млн человек эвакуируют: в Японии бушует тайфун - фото

Более 500 000 домов в Японии остаются без света, власти страны немедленно эвакуируют 1,9 млн человек из-за тайфуна Хайшен. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

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По состоянию на 10:30 утра, власти страны отдали приказ о начале эвакуации в префектурах Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото и Кагосима. Рекомендации безотлагательно эвакуироваться получили еще 4,6 миллиона человек в 10 префектурах страны.

Сообщается также, что в префектуре Кюсю без света остались 464 000 домохозяйств, ещё около 47 900 домов остались без электричества в префектуре Ямагути. Восстановление линий электропередач начнут после тайфуна.

Хайшен привел к закрытию фабрик, школ и предприятий по всей западной территории Японии. Также были отменены сотни рейсов и поездов. В частности, японские авиаперевозчики отменили 579 запланированных на понедельник внутренних авиарейсов.

Издание Mainichi уточняет, тайфун уже начал двигаться на север со скоростью около 50 км/час к восточному побережью Корейского полуострова. В его центре атмосферное давление составляет 960 гектопаскалей, а скорость ветра - до 180 км/час.

Хайшен, хотя и считается супертайфуном, однако он слабее, чем предыдущие. Японское метеорологическое агентство на этот раз не стало объявлять высший уровень опасности. В шесть часов утра его сила была понижена с "чрезвычайно мощный" до "мощный".

Власти предупреждают об опасности схода оползней, повышения уровня воды в реках и наводнений в низинных районах. По информации NHK, по меньшей мере 32 человека на Кюсю получили травмы, еще четыре человека пропали без вести.

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Фото - EPA