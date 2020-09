На Японию обрушился мощный тайфун: скорость ветра до 162 км/час – видео, фото из космоса

На Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен" с сильным ветром и дождями. В результате часть людей остались без крыши над головой и электричества. Об этом сообщает AP.

Предупреждения об эвакуации получили более 50 000 человек. Людей также призывают запастись едой и водой, а затем укрыться.

Тайфун "Хайшен" принес за собой ветер, скорость которого достигала 162 км/час. По данным Русской службы Би-би-си, скорость ветра в центре "Хайшен" достигает почти 290 км в час.

Поезда временно прекратили движения, десятки авиарейсов – отменены.

Lashing it down here on Amami Oshima as #typhoon #Haishen closes in pic.twitter.com/2vytxmJagB