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На Японию обрушился мощный тайфун: скорость ветра до 162 км/час – видео, фото из космоса

06.09.2020, 15:05
На Японию обрушился мощный тайфун: скорость ветра до 162 км/час – видео, фото из космоса - Фото
Тайфун Хайшен (Фото - EPA - Jiji)

На Японию обрушился тайфун "Хайшен" с дождем и сильным ветром, скорость которого достигает 162 км/час

На Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен" с сильным ветром и дождями. В результате часть людей остались без крыши над головой и электричества. Об этом сообщает AP.

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Предупреждения об эвакуации получили более 50 000 человек. Людей также призывают запастись едой и водой, а затем укрыться. 

Тайфун "Хайшен" принес за собой ветер, скорость которого достигала 162 км/час. По данным Русской службы Би-би-сискорость ветра в центре "Хайшен" достигает почти 290 км в час.

Поезда временно прекратили движения, десятки авиарейсов – отменены.

Метеорологи предупреждают, что в воскресенье пройдет сильный дождь, который принес тайфун. Часть рек на острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов.

Владислав Сердюк
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