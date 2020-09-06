На Японию обрушился мощный тайфун: скорость ветра до 162 км/час – видео, фото из космоса
На Японию обрушился тайфун "Хайшен" с дождем и сильным ветром, скорость которого достигает 162 км/час
На Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен" с сильным ветром и дождями. В результате часть людей остались без крыши над головой и электричества. Об этом сообщает AP.
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Предупреждения об эвакуации получили более 50 000 человек. Людей также призывают запастись едой и водой, а затем укрыться.
Тайфун "Хайшен" принес за собой ветер, скорость которого достигала 162 км/час. По данным Русской службы Би-би-си, скорость ветра в центре "Хайшен" достигает почти 290 км в час.
Поезда временно прекратили движения, десятки авиарейсов – отменены.
Lashing it down here on Amami Oshima as #typhoon #Haishen closes in pic.twitter.com/2vytxmJagB— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 6, 2020
Метеорологи предупреждают, что в воскресенье пройдет сильный дождь, который принес тайфун. Часть рек на острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов.
- В октябре 2019 года на Японию обрушился сильнейший с 1958 года тайфун, власть призвала 7,3 млн человек покинуть свои дома.
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