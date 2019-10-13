Сильнейший за 60 лет тайфун в Японии: жертв стало больше - фото

Количество погибших во время тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает телекомпания NHK.
16 человек считаются пропавшими без вести, 175 жителей пострадали. В спасательной операции участвуют десятки тысяч военных и спасателей.
Фото: EPA
Более 800 рейсов отменили, приостановили движение скоростных поездов в наиболее пострадавшие места.
Фото: EPA
Около 425 000 домов остались без электричества.
Фото: EPA
На Японию обрушился сильнейший с 1958 года тайфун, власть призвала 7,3 млн человек покинуть свои дома.
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