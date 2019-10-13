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Сильнейший за 60 лет тайфун в Японии: жертв стало больше - фото

Сильнейший за 60 лет тайфун в Японии: жертв стало больше - фото - Фото
Фото: EPA
13.10.2019, 14:25

На Японию обрушился сильнейший с 1958 года тайфун

Количество погибших во время тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает телекомпания NHK.

16 человек считаются пропавшими без вести, 175 жителей пострадали. В спасательной операции участвуют десятки тысяч военных и спасателей.

Фото: EPA

Более 800 рейсов отменили, приостановили движение скоростных поездов в наиболее пострадавшие места.

Фото: EPA

Около 425 000 домов остались без электричества.

Фото: EPA

На Японию обрушился сильнейший с 1958 года тайфун, власть призвала 7,3 млн человек покинуть свои дома.

  • 12 октября сообщалось, что из-за сильного ветра в префектуре Тиба погиб один человек, пять получили травмы, трое объявлены пропавшими без вести.
  • 13 октября в Японии в результате сильного тайфуна Хагибис погибли не менее 19 человек.

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жертвы япония тайфун Хагибис
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