Сильнейший за 60 лет тайфун в Японии: жертв стало больше - фото

Фото: EPA

Количество погибших во время тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает телекомпания NHK.

16 человек считаются пропавшими без вести, 175 жителей пострадали. В спасательной операции участвуют десятки тысяч военных и спасателей.

Фото: EPA

Более 800 рейсов отменили, приостановили движение скоростных поездов в наиболее пострадавшие места.

Фото: EPA

Около 425 000 домов остались без электричества.

Фото: EPA

На Японию обрушился сильнейший с 1958 года тайфун, власть призвала 7,3 млн человек покинуть свои дома.

з-за сильного ветра в префектуре Тиба погиб один человек, пять получили травмы, трое объявлены пропавшими без вести. 12 октября сообщалось , что и

13 октября в Японии в результате сильного тайфуна Хагибис погибли не менее 19 человек.

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