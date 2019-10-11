На Японию надвигается мощный за 60 лет тайфун Хагибис

Фото: Japan meteorological agency / Via kyodo

Правительство Японии дало указание принять все меры безопасности в связи с надвигающимся на этих выходных тайфуном Хагибис, уже 19-м в этом году. Об этом сообщает Japan Times.

"Правительство усиливает бдительность в связи с тайфуном", - подчеркнул премьер-министр Синдзо Абэ на заседании бюджетного комитета Палаты представителей 10 октября.

Читайте также: На Японию обрушился мощный тайфун: яркое видео, фото

Ранее в связи с тайфуном Факсай администрацию премьер-министра Абэ обвинили в отсутствии проведения совещаний министров до или после стихийного бедствия.

Правительство заранее применяет контрмеры, подчеркивая свою готовность к Хагибису.

По данным NHK, власти проводят дополнительное информирование иностранных туристов, которые находятся на территории страны.

В Японском метеорологическом агентстве прогнозируют, что Хагибис будет сопоставим по силе с тайфуном Ида, обрушившимся на страну 61 год назад и унесшим жизни свыше 1,2 тысячи человек. Ожидается, что тайфун достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября, задержится там в течение суток, а затем накроет северо-восток, Тохоку.

Специально открыли дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках. Они предоставляют туристам всю необходимую информацию, связанную с приближающимся тайфуном.

Японские авиакомпании приняли решение об отмене 800 внутренних авиарейсов, запланированных на 12 октября.