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На Японию надвигается мощный за 60 лет тайфун Хагибис

На Японию надвигается мощный за 60 лет тайфун Хагибис - Фото
Фото: Japan meteorological agency / Via kyodo
11.10.2019, 10:20

На Японию надвигается тайфун Хагибис, его сравнивают по силе с тайфуном Ида, который бушевал в стране 61 год назад

Правительство Японии дало указание принять все меры безопасности в связи с надвигающимся на этих выходных тайфуном Хагибис, уже 19-м в этом году. Об этом сообщает Japan Times.

"Правительство усиливает бдительность в связи с тайфуном", - подчеркнул премьер-министр Синдзо Абэ на заседании бюджетного комитета Палаты представителей 10 октября.

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Ранее  в связи с тайфуном Факсай администрацию премьер-министра Абэ обвинили в отсутствии проведения совещаний министров до или после стихийного бедствия.

Правительство заранее применяет контрмеры, подчеркивая свою готовность к Хагибису.

По данным NHK, власти проводят дополнительное информирование иностранных туристов, которые находятся на территории страны.

В Японском метеорологическом агентстве прогнозируют, что Хагибис будет сопоставим по силе с тайфуном Ида, обрушившимся на страну 61 год назад и унесшим жизни свыше 1,2 тысячи человек. Ожидается, что тайфун достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября, задержится там в течение суток, а затем накроет северо-восток, Тохоку.

Специально открыли дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках. Они предоставляют туристам всю необходимую информацию, связанную с приближающимся тайфуном.

Японские авиакомпании приняли решение об отмене 800 внутренних авиарейсов, запланированных на 12 октября.

  • 9 сентября на Токио обрушился мощный тайфун Факсай, в результате без света остались около 830 000 домов и соседней с ним префектуре Тиба.
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япония Тайфун синдзо абэ Хагибис
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