На Японию обрушился мощный тайфун: фото, видео

Фото: EPA

На Токио обрушился мощный тайфун Факсай, в результате без света остались около 830 000 домов и соседней с ним префектуре Тиба. Об этом сообщает энергетическая компания Tepco.

По данным местных СМИ, более 10 человек были травмированы в городе Татеяма в префектуре Тиба и еще 10 в городе Тиба. Ранения получили два человека в префектуре Канага.

В некоторых районах ветер выбил стекла в домах, повалил деревья.

Фото: Синьхуа

В центре столицы Японии повалены деревья вокруг Императорского дворца. Движение транспорта восстанавливают, занятия в школах Токио пока отменили.

В аэропортах региона приостановили более 130 рейсов. Тайфун двигался на северо-восток Японии со скоростью 25 километров в час вблизи города Нарита, где расположен международный аэропорт.

По данным японского метеорологического агентства, атмосферное давление в его центре составляло 960 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 216 км в час.

Видео: Guardian News

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