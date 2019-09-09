Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Японию обрушился мощный тайфун: фото, видео

На Японию обрушился мощный тайфун: фото, видео - Фото
Фото: EPA
09.09.2019, 10:37

Травмы получили более 20 человек

На Токио обрушился мощный тайфун Факсай, в результате без света остались около 830 000 домов и соседней с ним префектуре Тиба. Об этом сообщает энергетическая компания Tepco.

По данным местных СМИ, более 10 человек были травмированы в городе Татеяма в префектуре Тиба и еще 10 в городе Тиба. Ранения получили два человека в префектуре Канага.

В некоторых районах ветер выбил стекла в домах, повалил деревья.

Фото: Синьхуа

В центре столицы Японии повалены деревья вокруг Императорского дворца. Движение транспорта восстанавливают, занятия в школах Токио пока отменили.

В аэропортах региона приостановили более 130 рейсов. Тайфун двигался на северо-восток Японии со скоростью 25 километров в час вблизи города Нарита, где расположен международный аэропорт.

По данным японского метеорологического агентства, атмосферное давление в его центре составляло 960 гектопаскалей, а скорость ветра достигала 216 км в час.

Видео: Guardian News

Читайте также: Ураган Дориан добрался до Канады: что происходит - видео

Напишите нам
япония видео тайфун Факсай дональд трамп
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 