На Японию обрушился мощный тайфун: яркое видео, фото

На Японию обрушился тайфун "Кроса", его жертвой стал один человек, еще 50 жителей из 13 префектур получили травмы. Об этом сообщает Kyodo.

Погиб 82-летний мужчина с Ономити, префектура Хиросима. Он упал в море утром в четверг, когда пришвартовывался к причалу.

"Мощный тайфун достиг западной части Японии, в результате чего погиб один человек и не менее 50 человек пострадали", - отмечается в сообщении.

Более 7 000 человек эвакуировали из домов после предупреждения специалистов метеорологического агентства Японии о рекордном количестве осадков, оползнях и наводнении.

Фото: EPA

Местами скорость ветра достигала 126 км/ч.

Фото: EPA

12 августа 2019 года на востоке Китая продолжал бушевать тайфун "Лекима", который уже унес более 40 жизней и вынудил более 1 млн человек покинуть свои жилища.

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