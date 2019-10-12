В Японии бушует самый мощный за последние 60 лет тайфун: видео

В Японии бушует тайфун Хагибис, в нескольких префектурах страны объявлен пятый уровень угрозы - максимальный. Об этом сообщает NHK.

Обязательной эвакуации подлежат 50 000 человек, еще 4,2 миллионам рекомендовано эвакуироваться.

Тайфун достигнет Токио к вечеру сегодняшнего дня, в стране его силу уже ощутили.

Из-за сильного ветра в префектуре Тиба погиб один человек, пять получили травмы, трое объявлены пропавшими без вести.

В Токио без электричества остались 50 тысяч домов, два аэропорта прекратили работу, закрыты метро и железнодорожные станции, не работают многие магазины.

Порывы ветра достигают 65 км/ч. Отменены матчи чемпионата мира по регби и квалификация гран-при Японии Формулы-1.

Японские метеорологи заявили, что по мощности Хагибис сравним с тайфуном Ида, который в 1958 году унес жизни более 1200 человек.

9 сентября на Токио обрушился мощный тайфун Факсай, в результате без света остались около 830 000 домов и соседней с ним префектуре Тиба.

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