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13.10.2019, 08:59

Мощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видео

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Мощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видео
Мощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видео
Мощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видеоМощный тайфун Хагибис в Японии: погибли 14 человек - фото, видео

По предварительной информации, травмированы 126 человек

В результате тайфуна Хагибис, который считается самым мощным за последние 60 лет в Японии, погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным телеканала NHK ,126 человек травмированы, более десяти человек считаются пропавшими без вести.

Непогода вызвала значительные разрушения в нескольких провинциях - разрушены дамбы, реки вышли из берегов и затопили улицы и дома. На многих дорогах сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали движение транспорта. Спасатели эвакуировали людей с помощью вертолетов и резиновых лодок.

В провинции Тиба недалеко от Токио в результате урагана разрушены десятки домов. Около 100 000 семей остались без электричества. В других провинциях света нет также в десятках тысяч домов.

Власть в столице и в других провинциях объявила высший уровень опасности. Премьер-министр страны Синдзо Абэ созвал экстренное совещание и отправил представителей власти в районы, пострадавшие больше всего. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

  • 12 октября сообщалось, что из-за сильного ветра в префектуре Тиба погиб один человек, пять получили травмы, трое объявлены пропавшими без вести.

Читайте также: На Японию надвигается мощный за 60 лет тайфун Хагибис

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Теги: япония, фото, видео, Тайфун, синдзо абэ, Хагибис
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