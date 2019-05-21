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21.05.2019, 16:35

Убийство Гандзюк. Дело передают в Днепропетровскую область

Убийство Гандзюк. Дело передают в Днепропетровскую область - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

По словам адвоката Мангера, в суде Херсона сказали, трое из пяти обвиняемых проживают в Покровском районе

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Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки  Екатерины Гандзюк передают в Покровский районный суд Днепропетровской области. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам адвоката председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрия Ильченко, о передаче дела сообщили на заседании в Херсонском городском суде. Сторона обвинения сообщила, что обратилась в Верховный суд с ходатайством о передаче дела по подсудности и тот его удовлетворил.

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"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. Как лицо, участвовавшее во всех предыдущих заседаниях, хочу отметить, что ранее данные лица называли совсем другие адреса проживания. Лишь один из них говорил, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в столь отдаленный район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - сказал адвокат.

Он также отметил, что дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых. Обычно в таких случаях, говорит Ильченко, проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

По его данным, решение Верховного суда еще не передано в исполнение в херсонского суда.

20 мая сообщалось, что подозреваемого в организации нападения, которое привело к смерти Гандзюк Алексея Левина объявят в международный розыск.

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Теги: Екатерина Гандзюк, Херсон, днепропетровская область
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