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20.05.2019, 18:59

Убийство Гандзюк: подозреваемого объявят в международный розыск

Убийство Гандзюк: подозреваемого объявят в международный розыск - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

В розыск объявят подозреваемого в организации нападения

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Подозреваемого в организации нападения, которое привело к смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина объявят в международный розыск. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Судья Шевченковского суда Киева сегодня избрал Левину меру пресечения в виде содержания под стражей. Через пять дней решение вступит в силу, и генпрокурор подаст экстрадиционный пакет документов в Интерпол.

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Ранее родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (якобы криминальный авторитет "Москал") будто бы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером, главой ХОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком. Все они это отрицают.

Читайте также: Кто убил Гандзюк? Украина и мир требовали ответа на вопрос: видео

 

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Теги: интерпол, убийство, Екатерина Гандзюк, алексей левин
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