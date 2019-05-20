Убийство Гандзюк: подозреваемого объявят в международный розыск

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Подозреваемого в организации нападения, которое привело к смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина объявят в международный розыск. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Судья Шевченковского суда Киева сегодня избрал Левину меру пресечения в виде содержания под стражей. Через пять дней решение вступит в силу, и генпрокурор подаст экстрадиционный пакет документов в Интерпол.

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Ранее родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (якобы криминальный авторитет "Москал") будто бы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером, главой ХОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком. Все они это отрицают.

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