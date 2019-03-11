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11.03.2019, 12:44

Отец Гандзюк: Катя считала, что ее заказали три человека

Отец Гандзюк: Катя считала, что ее заказали три человека - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Причина нападения, по словам Виктора Гандзюк, в том, что Екатерина раскрывала коррупционные схемы в городе

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Херсонская активистка Екатерина Гандзюк после нападения считала, что ее заказали три человека – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и глава департамента Херсонской ОГА Евгений Рищук. Об этом рассказал отец Екатерины Виктор Гандзюк в интервью Украинской правде.

"А причина – она раскрывала коррупционные схемы и общая политическая ситуация в городе", - сказал также он.

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По словам Виктора Гандзюк, эти люди понимали, если Екатерина продолжит свою деятельность, "больше коррупционные схемы не смогут развиваться". "Возможно, они думали, что она каким-то образом повлияет на выборы, местные или в Верховную Раду. В том политическом пасьянсе, которые раскладывался, она была важным игроком, но не на их стороне, поэтому – опасной", - отметил отец погибшей девушки.

Ранее Виктор Гандзюк также обвинял Мангера в том, что он, находясь на свободе, запугивает свидетелей. 

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Теги: убийство, Екатерина Гандзюк, виктор гандзюк
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