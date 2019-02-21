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21.02.2019, 19:12

Отец Гандзюк обвинил Мангера в запугивании свидетелей

Отец Гандзюк обвинил Мангера в запугивании свидетелей - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Многие свидетели получают угрозы и некоторые из них боятся дальше давать показания, заявил Виктор Гандзюк

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Отец Екатерины Гандзюк Виктор обвинил подозреваемого в организации убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера в том, что он, находясь на свободе, запугивает свидетелей. Об этом Виктор Гандзюк сказал в комментарии Hromadske.

"Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие. Прибегает к запугиванию свидетелей. С момента предыдущего судебного процесса я лично почувствовал за собой слежку. Стал получать непонятные телефонные звонки", - сказал он.

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Также по словам Виктора Гандзюка, многие свидетели получают угрозы и некоторые из них боятся дальше давать показания.

"Некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я. К сожалению, МВД не способно обеспечить безопасность мне и свидетелям. Мы дважды просили предоставить охрану. Нам отказали", - заявил отец Екатерины.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободилинадев на него электронный браслет.

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Теги: запугивание, свидетель, активист, гандзюк, Мангер
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