Кто убил Гандзюк? Украина и мир требовали ответа на вопрос: видео

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Активисты ждали реакции ГПУ, СБУ и избранного президента Владимира Зеленского, но не дождались

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Вчера, 18 мая, состоялась общенациональная акция с требованием наказать убийц общественной деятельницы и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в Facebook на странице организаторов Хто замовив Катю Гандзюк.

Люди вышли в более чем 50 городах Украины и в восьми мировых столицах, среди которых - Варшава, Страсбург, Лондон, Берлин, Прага, Брюссель, Париж и некоторые города Канады. Одновременно они выступили "против преследований активистов и с требованием наказать исполнителей и заказчиков нападений и убийств".

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Акция началась в 12:00 на центральных площадях городов. Люди адресовали свой вопрос о заказчиках преступления Службе безопасности и Генпрокуратуре.

Также они ждали реакции избранного президента Владимира Зеленского, инаугурация которого состоится завтра, 20 мая, но не услышали ее.

В конце апреля пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк ГПУ изменила подозрение с совершения убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Следователи теперь считают, что у подозреваемых не было умысла убивать активистку. 7 мая обвинительный акт против них передан в суд.

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Теги: Екатерина Гандзюк, дело гандзюк
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