Дело Гандзюк. Суд получил обвинительный акт против пяти лиц

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокуратура передала в суд обвинительные документы против пяти обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений общественной активистке Екатерине Гандзюк, который позднее от этого скончалась. Такую информацию распространил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Гособвинение по делу будет поддерживать Генпрокуратура.

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Досудебное расследование продолжается в выделенном уголовном деле против других соучастников преступления и по уголовным делам за поджог леса, злоупотребления чиновников служебным положением, которые привели к убыткам в особо крупных размерах во время строительства путепровода и инфраструктуры аэропорта в Херсоне.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (якобы криминальный авторитет "Москал") будто бы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером, главой ХОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком. Все они это отрицают.

ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Его арестовали, но он вышел под залог и внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В СБУ назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".

В апреле подозреваемые в нападении пошли на сделку со следствием, признали вину и дали разоблачительные показания. ГПУ инкриминирует им нанесение тяжких телесных повреждений и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (им грозит 7-10 лет тюрьмы вместо 10-15 лет или пожизненного по статье за умышленное убийство).

Мангеру смягчили подозрение и теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения.

Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.