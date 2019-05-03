Отец Гандзюк заявил, что подает на Луценко в суд

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвинил генерального прокурора Юрия Луценко в обнародовании протоколов судебно-медицинского исследования тела дочери. Виктор Гандзюк угрожает Луценко заявлением о преступлении и иском в суд. Об этом он написал в Facebook.

"В интернете протоколы судебно-медицинского исследования тела Кати. Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Я имею на это право. Это аморально, дико, недопустимо", - написал Виктор Гандзюк.

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Он утверждает, что именно Луценко и его помощник Александр Черевко – "авторы "слива".

"Это - разглашение материалов досудебного расследования. Вы надругались над памятью Кати, вы нанесли мне моральный ущерб. Иск в суд и заявление о преступлении последуют", - отметил отец активистки.

Гандзюк также обвинил начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ, члена группы прокуроров по делу Гандзюк Владимира Парового в том, что он "отбеливает убийц".

В опубликованном вчера интервью Паровой заявляет, что у группы, совершившей нападение на активистку, умысел был в причинении тяжких телесных повреждений, а не совершении убийства.

Паровой убежден, что если "хотели бы убить - орудие убийства было бы совсем другим". В судебной практике, по его словам, довольно редки случаи убийств путем обливания кислотой.