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24.04.2019, 14:59

Нападавшие на Гандзюк пошли на сделку и дают новые показания: ГПУ

Нападавшие на Гандзюк пошли на сделку и дают новые показания: ГПУ - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - аккаунт в Facebook)

Подозреваемым в нападении на Екатерину Гандзюк смягчили подозрение

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Подозреваемые в нападении на советницу мэра Херсона и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк, которая скончалась в больнице, пошли на сделку со следствием и полностью признали вину. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"24 апреля были подписаны соглашения с подозреваемыми. Они полностью признали свою вину. И сейчас дают новые разоблачительные показания", - сказал он. 

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Чтобы не навредить следствию и ускорить расследование, Лысенко не стал отвечать на вопрос, будут ли объявлены новые подозрения по делу об убийстве Гандзюк.

Как сообщила Украинская правдатеперь ГПУ инкриминирует Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК) и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28 УК). За это им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы вместо 10-15 лет тюрьмы или пожизненного заключения по статье за умышленное убийство.

Вчера, 23 апреля, стало известно, что адвокаты главы Херсонской ОГА Владислава Мангера подали в Шевченковский райсуд Киева жалобу для отмены объявленного ему подозрения по делу об убийстве Гандзюк.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности Мангера.

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Теги: сделка, убийство, следствие, гандзюк
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