Нападавшие на Гандзюк пошли на сделку и дают новые показания: ГПУ

Екатерина Гандзюк (фото - аккаунт в Facebook)

Подозреваемые в нападении на советницу мэра Херсона и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк, которая скончалась в больнице, пошли на сделку со следствием и полностью признали вину. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"24 апреля были подписаны соглашения с подозреваемыми. Они полностью признали свою вину. И сейчас дают новые разоблачительные показания", - сказал он.

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Чтобы не навредить следствию и ускорить расследование, Лысенко не стал отвечать на вопрос, будут ли объявлены новые подозрения по делу об убийстве Гандзюк.

Как сообщила Украинская правда, теперь ГПУ инкриминирует Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК) и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28 УК). За это им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы вместо 10-15 лет тюрьмы или пожизненного заключения по статье за умышленное убийство.

Вчера, 23 апреля, стало известно, что адвокаты главы Херсонской ОГА Владислава Мангера подали в Шевченковский райсуд Киева жалобу для отмены объявленного ему подозрения по делу об убийстве Гандзюк.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности Мангера.