Убийство Гандзюк: подозреваемый в организации атаки признал вину

Сергей Торбин (фото - opinionua.com)

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает Укринформ.

Заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной транслировалось на портале Судебная власть Украины.

Сообщается, что в заседании приняли участие два прокурора, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин, четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

23 апреля СМИ сообщили, что пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк Генпрокуратура смягчила подозрение, изменив его на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.