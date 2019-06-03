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03.06.2019, 20:39

Убийство Гандзюк: подозреваемый в организации атаки признал вину

Убийство Гандзюк: подозреваемый в организации атаки признал вину - Фото
Сергей Торбин (фото - opinionua.com)

Сергей Торбин пошел на сделку со следствием

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает Укринформ. 

Заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной транслировалось на портале Судебная власть Украины.

Сообщается, что в заседании приняли участие два прокурора, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин, четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

23 апреля СМИ сообщили, что пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк Генпрокуратура смягчила подозрение, изменив его на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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Теги: Екатерина Гандзюк, сергей торбин
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