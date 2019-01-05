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05.01.2019, 15:49

Убийство иностранных студенток в Харькове: есть подозреваемый

Убийство иностранных студенток в Харькове: есть подозреваемый - Фото
Фото - пресс-служба полиции Харькова

По предварительной версии, к девушкам пришел их знакомый, 20-летний гражданин Турции, с которым у них произошел конфликт

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20-летнего гражданина Турции подозревают в убийстве двух иностранных студенток, его объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова. 

Как сообщалось ранее, двоих 20-летних студенток обнаружили в арендованной квартире с признаками насильственной смерти - с резаными ранами шеи. 

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Полицейские установили, что из квартиры исчезли ноутбук, принтер и мобильные телефоны. Открыты уголовные дела по факту умышленного убийства и разбоя. 

Правоохранители установили, что 31 декабря 2018 года в квартиру к девушкам приходил 20-летний парень, с которым одна из погибших раньше поддерживала близкие отношения. Предварительно, в новогоднюю ночь между парнем и девушкой произошел конфликт.

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Теги: Харьков, убийство, подозреваемый, студентки
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