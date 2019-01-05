Убийство иностранных студенток в Харькове: есть подозреваемый

Фото - пресс-служба полиции Харькова

20-летнего гражданина Турции подозревают в убийстве двух иностранных студенток, его объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

Как сообщалось ранее, двоих 20-летних студенток обнаружили в арендованной квартире с признаками насильственной смерти - с резаными ранами шеи.

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Полицейские установили, что из квартиры исчезли ноутбук, принтер и мобильные телефоны. Открыты уголовные дела по факту умышленного убийства и разбоя.

Правоохранители установили, что 31 декабря 2018 года в квартиру к девушкам приходил 20-летний парень, с которым одна из погибших раньше поддерживала близкие отношения. Предварительно, в новогоднюю ночь между парнем и девушкой произошел конфликт.