Убийство Окуевой - заказное, у следствия есть версии о заказчике

Задержание подозреваемого в организации убийства Окуевой (Фото: пресс-служба НПУ)

Задержанный по подозрению в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой совершил преступление на заказ, считает следствие. Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, подозреваемый состоял в группировке, которую полиция считает причастной к убийствам директора фирмы Caparol Павла Зможного в сентябре 2016 г. и директора рекламного отдела киевского метрополитена Павла Миленького в январе 2019-го.

Именно расследование убийства Миленького дало зацепку к раскрытию группы, и после задержания в сентябре 2019 года члены группы были арестованы, но впоследствии Шевченковский суд изменил меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

"Биологические образцы одного из лидеров группы находятся на автомате, который был изъят в 2017 году (на месте убийства Окуевой, - ред.)", - сообщил Небитов. Он отметил, что в 2017 году следствие не считало возможным распространять эту информацию.

Поскольку подозреваемые не были знакомы с Окуевой, следствие считает, что преступление они совершили на заказ. Версии относительно заказчика у полиции есть, но подробности раскрывать Небитов отказался.

Свою вину подозреваемый не признает, так же как и причастность к убийствам Миленького и Зможного.

Подозреваемый в организации убийства Окуевой родился в Дагестане еще в советское время, давно является гражданином Украины, проживает здесь, вид деятельности не определен.