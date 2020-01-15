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Убийство Окуевой. Суд арестовал подозреваемого

Убийство Окуевой. Суд арестовал подозреваемого - Фото
Амина Окуева (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.01.2020, 09:53

Игорь Редькин будет находится в следственном изоляторе Киева два месяца

Святошинский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве бывшего бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой. Соответствующее решение суд вынес 14 января.

Подозреваемый - Игорь Редькин будет находится в следственном изоляторе Киева.

Адвокат Редькина намерен обжаловать его арест. "Мы не согласны с решением суда, поскольку считаем его слишком жестоким. Мы будем его обжаловать", - отметил адвокат подозреваемого Юрий Реус.

Начальник отдела прокуратуры Киевской области Юлия Дядюк уточнила, что подозреваемому грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное наказание.

  • 30 октября 2017 года в Киевской области была убита Окуева. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха.
  • 12 января глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления.

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