Убийство полицейского в Чернигове. Отец подозреваемого рассказал свою версию конфликта

По словам отца одного из задержанных по подозрению в убийстве полицейского в Чернигове, на место инцидента, еще до убийства, приезжали патрульные и даже применяли спецсредства против одного из полицейских. Об этом Сергей Туник рассказал в комментарии Суспильному.

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"Патрульных вызвали. Когда они приехали, один из двух полицейских (участников драки, – ред.) начал бросаться и на них. Полиция применила газовый баллончик. И уехали. Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так, проигнорировали", – рассказал отец одного из задержанных.

По его словам, есть свидетель конфликта. Сергей Туник рассказал свою версию инцидента.

"Они, три девочки, Ярослав и Дима были в центре города, отдыхали. Одной девочке стало плохо и они поехали в АТБ, чтобы купить ей воды. Затем Дима пошел в туалет за магазин, а Ярослав – за водой. И Дима уже когда возвращался, то к нему бежала девочка со словами: бьют Ярослава. Когда подошел, то увидел на его щеке гематому и течет кровь сзади. То есть, его или ударили, или толкнули, он упал головой о ступеньки. На камерах это должно быть зафиксировано", – сказал мужчина.

По его словам, на крики прибежали еще два парня, знакомые Ярослава. И они уже продолжили этот конфликт. Но в чем его причина, мужчина не знает.

О том, что на место конфликта несколько раз приезжали патрульные, подтвердил начальник патрульной полиции Черниговской области Андрей Думич. Но он отказался комментировать применение газового баллончика.

"Я сейчас ничего не комментирую, и наше подразделение ничего не комментирует, так как следствие проводит Главное управление Национальной полиции. Экипажи вызвали, экипажи на место приезжали. По применению газового баллончика никакой информации у меня нет. Мы тоже все это проверяем. Но ни подтвердить, ни опровергнуть пока ничего не могу", – сказал Думич.

2 октября, около полуночи, в Чернигове, в супермаркете группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским в гражданском, которые на тот момент находились в отпуске. Один из них скончался, второй госпитализирован. По подозрению в причастности к произошедшему полиция задержала шесть человек.

Вадим Ребрина

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