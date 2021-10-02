В черниговском супермаркете убили полицейского, еще один — в больнице

В Чернигове, в супермаркете группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским в гражданском, которые на тот момент находились в отпуске. Один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

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Инцидент произошел около полуночи на улице Независимости. Второй полицейский доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство "по факту умышленного убийства", назначено служебное расследование.

В полиции уточнили, что на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему.

Правоохранители опрашивают свидетелей, изучают видео с камер наблюдения.

По словам пресс-секретаря полиции области Натальи Слабеняк, тело погибшего капитана полиции обнаружили прохожие, рядом с ним лежал еще один полицейский, его доставили в реанимацию, сообщает Суспильне.

Погибшему было 30 лет. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ".

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Вадим Ребрина

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