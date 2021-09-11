В Одесской области в полиции умер мужчина. Он хотел заявить о краже кошелька

В отделе полиции Черноморска Одесской области умер 39-летний местный житель, который хотел заявить о краже кошелька. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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В полиции говорят, что тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили сегодня около 15:00 в туалете отдела полиции №2 Черноморска.

"Предварительная квалификация события – естественная смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в полиции.

Там рассказали, что житель Черноморска находился в полиции в качестве заявителя. Мужчину из местного супермаркета доставили сотрудники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька.

"Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по статье об убийстве с пометкой "естественная смерть".

Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу, сообщили в полиции.

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Вадим Ребрина

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