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26.06.2019, 14:55

Убийство ребенка. Адвокат заявил, что полиция уничтожает улики

Убийство ребенка. Адвокат заявил, что полиция уничтожает улики - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Адвокат высказал ряд претензий к правоохранительным органам и заявил, что из-за полиции утеряны умышленно или случайно ряд улик

Полиция способствовала уничтожению доказательств по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области, заявил журналистам адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец, передает УНИАН.

Левковец отметил, что у него есть претензии как к Национальной полиции, так и к Государственному бюро расследований, которое сейчас ведет следствие по убийству ребенка. Он заявляет, что стреляли из огнестрельного оружия по меньшей мере три человека, а, возможно, и четверо, включая несовершеннолетнего. Однако следствие выдвинуло подозрение только двум - полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу. 

Также Левковец выразил претензии к полиции: по его словам, из-за ее бездействия были утрачены важные доказательства в первые часы после преступления. А именно, не была проведена экспертиза на состояние опьянения подозреваемых и экспертиза на наличие на руках остатка пороха.

"Также непонятно, почему было фактически потеряно оружие, и это при том, что именно полицейские задержали подозреваемых. Они знали о месте преступления, оружие было уже потеряно, хотя подозреваемые до приезда правоохранителей не знали, что в отношении них проводятся следственные действия. Мы считаем, что, либо с разрешения сотрудников полиции, либо сами сотрудники сообщили родственникам подозреваемых или другим лицам, которые спрятали оружие, чтобы виновные не были привлечены к ответственности", - подчеркнул адвокат.

Правозащитник и семья мальчика обратились к директору ГБР Роману Трубе, а также президенту Владимиру Зеленскому.

25 июня Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка полицейского Владимира Петровца

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Теги: полиция, убийство ребенка, Кирилл Тлявов
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