Убийство ребенка. Полицейского оставили под стражей

Суд (фото - pixabay.com)

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка полицейского Владимира Петровца. Такое решение огласили на заседании суда во вторник, сообщает Укринформ.

Подозреваемого оставили под стражей до 30 июля.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Приходько и Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

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