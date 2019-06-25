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25.06.2019, 16:04

Убийство ребенка. Полицейского оставили под стражей

Убийство ребенка. Полицейского оставили под стражей - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Подозреваемого оставили под стражей до 30 июля

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка полицейского Владимира Петровца. Такое решение огласили на заседании суда во вторник, сообщает Укринформ.

Подозреваемого оставили под стражей до 30 июля. 

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Приходько и Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

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Теги: суд, переяслав-хмельницкий, убийство, полицейские, владимир петровец
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