Убийство ребенка. Суд объяснил, почему восстановил полицейского

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Окружной административный суд Киева (ОАСК) объяснил свое решение о восстановлении в должности Владимира Петровца. Пояснение опубликовано на странице суда.

Сообщается, что 17 марта 2016 года ОАСК открыл производство по иску Петровца против Главного управления Нацполиции в Киевской области и Аттестационной комиссии №3 о его восстановлении в должности. Была предоставлена положительная характеристика Петровца от его непосредственного руководителя.

Суд информирует, что 2 июня, 28 июля и 30 августа 2016 года состоялись заседания по делу. Из-за неявки без уважительной причины ответчика - Аттестационной комиссии №3 на судебное заседание 30 августа 2016-го, суд на основании ч.6 ст. 128 КАСУ (действующая на то время редакция) перешел в письменное производство.

В связи с окончанием полномочий судьи, в производстве которого находилось дело, оно было передано на повторное автоматизированное распределение и 26 сентября 2017-го принято в производство судьи Дмитрия Костенко.

10 октября 2017 года состоялось судебное заседание по делу, на которое ответчики - ГУ НП в Киевской области и Аттестационная комиссия №3 - не появились. На основании ч.6 ст 128 КАСУ (действующая на то время редакция) суд перешел в письменное производство по делу.

16 января 2018 года судья Костенко завершил рассмотрение дела и удовлетворил часть требований истца, среди которых: признание противоправным и отмена решения аттестационной комиссии и ГУ НП в Киевской области в части увольнения Петровца со службы, а также возобновление его в должности полицейского роты дорожно-патрульной службы ГУ НП в Киевской области с 18 февраля 2016 года.

ОАСК подчеркивает, что распространенная в СМИ информация о том, что Петровец был восстановлен в должности в течение 2 дней, не соответствует действительности. Рассмотрение дела длилось с 17 марта 2016 по 18 января 2018 года.

ОАСК заявляет, что Петровец был восстановлен в связи с неправомерностью процедуры аттестации истца при отсутствии предусмотренных ч.2 ст.57 закона о нацполиции оснований для этого. Среди других оснований принятия своего решения ОАСК называет необоснованность заключения аттестационной комиссии о несоответствии истца занимаемой должности.

ОАСК отмечает, что ГУ НП в Киевской области подало апелляционную жалобу на указанное решение, однако, она была оставлена ​​без движения для устранения апеллянтом недостатков. В связи с тем, что недостатки апелляционной жалобы устранены не были, она была возвращена апеллянту судом апелляционной инстанции. Кассационной жалобы, соответственно, представлено не было.

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В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.