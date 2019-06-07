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07.06.2019, 11:30

Один из подозреваемых полицейских трижды избежал ротации - Князев

Один из подозреваемых полицейских трижды избежал ротации - Князев - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Один из полицейских, подозреваемых в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком, трижды получал предложение пройти ротацию в Донбассе

Один из полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, трижды избегал ротации на восток Украины. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире канала 1+1.

Полицейские, которые не прошли переаттестацию, но смогли восстановиться на работе через суд, должны были пройти ротацию в оккупированных областях Донбасса. "Один из этих негодяев восстановился на службе в 2018 году", – сказал Князев. Однако, по его словам, он ротацию не прошел, хотя предложение получал трижды.

"Как раз в мае текущего года был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданный в той же районной больнице, где умер ребенок", – отметил глава Нацполиции.

Ранее Князев говорил, что один из полицейских, задержанных по делу об убийстве ребенка, систематически нарушал общественный порядок и конфликтовал с соседями

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.

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Теги: Донбасс, переяслав-хмельницкий, сергей князев
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