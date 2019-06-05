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05.06.2019, 14:38

На задержанного полицейского жаловались соседи - Князев

На задержанного полицейского жаловались соседи - Князев - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Глава Нацполиции призвал руководителей подразделений контролировать поведение своих сотрудников вне службы

Один из полицейских, задержанных по делу об убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком, систематически нарушал общественный порядок и конфликтовал с соседями. Об этом рассказал сегодня глава Нацполиции Сергей Князев во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Князев призвал руководителей подразделений контролировать поведение своих сотрудников вне службы.

По словам главы Нацполиции, 22 он сменил весь личный состав руководителей блока превенции Киевской области, в том числе Переяслав-Хмельницком. Однако это не помогло предотвратить совершение преступления.

"Предварительными докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - сказал Князев.

Он поставил задачу всем соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан на поведение полицейских вне службы.

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний

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Теги: иван приходько, переяслав-хмельницкий, сергей князев, владимир петровец
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