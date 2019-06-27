Убийство ребенка. Полицейские пили в течение суток – глава ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком, в день преступления в течение суток распивали спиртные напитки. Об этом в эфире Hromadske рассказал директор ГБР Роман Труба.

"Нами практически почасово, поминутно установлено их местонахождение после смертельного выстрела. Они продолжали вести обычный образ жизни, а именно они злоупотребляли спиртными напитками целый день, целый вечер и даже в течение ночи", — сказал он.

Вместе с тем, как сообщил Труба, ГБР пока не знает, куда делось оружие, из которого был осуществлен смертельный выстрел.

На днях адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец заявил, что полиция способствовала уничтожению доказательств по делу об убийстве Кирилла.

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