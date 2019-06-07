Убийство "Сармата". ГПУ обжалует меру пресечения подозреваемому

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Генпрокуратура обжалует решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве бойца АТО и общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом ГПУ сообщает в Facebook.

В ночь с 6 на 7 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства "Сармата".

"Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства В. Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба", - пишет ГПУ.

31 июля 2018 года в Бердянске застрелили "Сармата". Сигида был задержан в Бердянске 14 сентября 2018 года. Спустя три месяца задержали также Евгения Бродского: его подозревают в заказе убийства.

По словам журналистки Натальи Седлецкой, друзья Олешко убеждены: его убили за противоборство с местной властью и нардепом Александром Пономаревым. Последнего СМИ называют тем, кто "по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры".