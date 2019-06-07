Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 11:55

Убийство "Сармата". ГПУ обжалует меру пресечения подозреваемому

Убийство "Сармата". ГПУ обжалует меру пресечения подозреваемому - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокуратура обжалует решение отпустить под домашний арест подозреваемого в убийстве бойца АТО Михаила Сигиду

Генпрокуратура обжалует решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве бойца АТО и общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом ГПУ сообщает в Facebook.

В ночь с 6 на 7 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства "Сармата".

"Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства В. Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба", - пишет ГПУ.

31 июля 2018 года в Бердянске застрелили "Сармата". Сигида был задержан в Бердянске 14 сентября 2018 года. Спустя три месяца задержали также Евгения Бродского: его подозревают в заказе убийства.

По словам журналистки Натальи Седлецкой, друзья Олешко убеждены: его убили за противоборство с местной властью и нардепом Александром Пономаревым. Последнего СМИ называют тем, кто "по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры".

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, сармат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 