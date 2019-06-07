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07.06.2019, 06:59

Убийство "Сармата". Суд отпустил подозреваемого из-под стражи

Убийство "Сармата". Суд отпустил подозреваемого из-под стражи - Фото
Михаил Сигида (скриншот)

Журналисты, которые отслеживали резонансное дело, ходили на суды, чтобы "тщательно следить за попыткой вытащить Михаила Сигиду из-под стражи"

В ночь с 6 на 7 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства бойца АТО и общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом у себя в Faceboоk сообщила журналист программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

По ее словам, Сигида - ключевой человек, который мог бы дать показания по настоящему заказчику убийства.

"(Общественный) Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать посреди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - пишет она.

Журналист пишет, что друзья Олешко убеждены: его убили за противоборство с местной властью и нардепом Александром Пономаревым. Последнего СМИ называют тем, кто "по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры".

31 июля 2018 года в Бердянске застрелили "Сармата". Сигида был задержан в Бердянске 14 сентября 2018 года. Спустя три месяца задержали также Евгения Бродского: его подозревают в заказе убийства.

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Теги: виталий олешко, сармат, михаил сигида
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