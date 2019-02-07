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07.02.2019, 09:35

Убийство Сармата: задержан возможный организатор - экс-торнадовец

Убийство Сармата: задержан возможный организатор - экс-торнадовец - Фото
Фото: Facebook/Vyacheslav.Abroskin

При себе у подозреваемого при задержании было удостоверение сотрудника Европола, отметил замглавы Нацполиции

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Во Львове задержан подозреваемый в организации убийства добровольца АТО Виталия Олешко в Бердянске. Об этом в Facebook сообщает замглавы Нацполиции Виталий Аброськин.

"Сегодня ночью задержан псевдополицейский Европола, бывший боец (роты) "Торнадо", который проживал в Днепре. Он подозревается в организации убийства Виталия Олешко", - написал правоохранитель.

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По словам Аброськина, последние пять месяцев задержанный "скрывался в разных областях Украины". 

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске. 

3 августа в Бердянске суд арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку на 60 суток без права внесения залога.

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Теги: убийство, европол, Вячеслав Аброськин, виталий олешко, сармат, АТО, торнадо, подозреваемый
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