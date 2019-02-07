Убийство Сармата: задержан возможный организатор - экс-торнадовец

Фото: Facebook/Vyacheslav.Abroskin

Во Львове задержан подозреваемый в организации убийства добровольца АТО Виталия Олешко в Бердянске. Об этом в Facebook сообщает замглавы Нацполиции Виталий Аброськин.

"Сегодня ночью задержан псевдополицейский Европола, бывший боец (роты) "Торнадо", который проживал в Днепре. Он подозревается в организации убийства Виталия Олешко", - написал правоохранитель.

Реклама

По словам Аброськина, последние пять месяцев задержанный "скрывался в разных областях Украины".

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске.

3 августа в Бердянске суд арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку на 60 суток без права внесения залога.