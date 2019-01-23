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23.01.2019, 21:20

Убийство "Сармата": суд оставил подозреваемого под стражей

Убийство "Сармата": суд оставил подозреваемого под стражей - Фото
Виталий Олешко (фото - Вячеслав Аброськин / Facebook)

Подозреваемый обратился с ходатайством проводить рассмотрение в закрытом режиме

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Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александру Обухову, подозреваемому в убийстве активиста Виталия Олешко (боец АТО с позывным "Сармат"). Об этом говорится в сообщении суда.

Решение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит и вступает в законную силу с момента его провозглашения. Полный текст судебного решения будет провозглашен 28 января.

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Отмечается, в начале заседания подозреваемый обратился в суд с ходатайством проводить рассмотрение в закрытом режиме.

"Я прошу суд провести заседание в закрытом режиме. Ведь я буду озвучивать информацию личного, медицинского характера. Я против, чтобы меня снимали, фотографировали и обнародовали озвучены мной данные", - обратился к судьям Обухов.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство подозреваемого.

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31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске. 

3 августа в Бердянске суд арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку на 60 суток без права внесения залога.

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Теги: сармат, виталий олешко
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