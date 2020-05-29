Убийство "Сармата". Суд отпустил под домашний арест четырех обвиняемых

Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Бердянский городской районный суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката потерпевшей, жены "Сармата" Татьяны Олешко, Дмитрия Бубнова.

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Отмечается, что соответствующее решение приняла коллегия судей Богомолова, Вирченко, Днистрян. По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломако, Александру Обухову, Максиму Владимиренкову. Защита фигурантов просила для них ночной домашний арест.

"Мы считаем и прокурор заявлял об этом в своем ходатайстве, что существуют все риски, которые им были озвучены – это сокрытие, давление на расследование, создание алиби, встреча с еще неустановленными по данному делу лицами, давление на потерпевших и свидетелей любым образом, чтобы они изменили показания", - сказал адвокат.

Содержание под стражей продлили другим фигурантам объединенного дела "Сармата": Виктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкину, Тарасу Мовчану, Сергею Смирнову и Руслану Кузнецову, а Евгению Бродскому продолжили ночной домашний арест.

Отмечается, что суд уже исследовал большую часть письменных доказательств, допросил потерпевшую Татьяну Олешко и побратимов "Сармата".

Михаила Сигиду подозревают в организации убийства Виталия Олешко. По данным следствия, он организовывал и координировал действия предполагаемых исполнителей преступления предоставил им оружие, деньги и автомобиль.

Александр Обухов, по данным следствия, был за рулем автомобиля Мазда, на котором задержали четырех фигурантов в день убийства. По данным следствия, на этом авто они и прибыли в Бердянск.

Николай Ломако, по данным следствия, был за рулем "Таврии", на которой он приехал вместе с Артемом Матюшиным в отель, в котором проживал "Сармат" для его убийства. Следствие установило, что после того, как Матюшин совершил убийство, они уехали на "Таврии", оставили ее с оружием и пересели в "Мазду", в которой уже находились Обухов и Владимиренков.

Свою причастность к преступлению отрицают все фигуранты, кроме Артема Матюшина – обвиняемого стрелка.

"Сармата" застрелили в Бердянске 31 июля 2018 года из ружья во дворе собственного дома.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиренков - вероятные исполнители.

В полиции утверждают, что заказчиков убийства могло быть двое