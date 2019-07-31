Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Убийство "Сармата". Аброськин назвал количество заказчиков

Убийство "Сармата". Аброськин назвал количество заказчиков - Фото
Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
31.07.2019, 22:06

Первое заседание в Бердянском районном суде состоится 29 августа

В деле об убийстве участника боевых действий Виталия Олешко с позывным "Сармат" может быть двое заказчиков. Об этом сообщил в Facebook начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Задача на сегодня - чтобы все 11-ть (задержанных подозреваемых - ред.) оставались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны еще два заказчика убийства", - написал Аброськин.

Обвинительный акт по вероятным исполнителям и организаторам убийства ветерана АТО и общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" направлен в суд. Дело будет слушаться в Бердянском районном суде - территориально по месту совершения преступления. Первое заседание в Бердянском районном суде состоится в понедельник, 29 августа, на нем будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

31 июля 2018 года в Бердянске застрелили "Сармата". Михаил Сигида был задержан в Бердянске 14 сентября 2018 года. По словам журналистки Натальи Седлецкой, друзья Олешко убеждены: его убили за противоборство с местной властью и нардепом Александром Пономаревым. Последнего СМИ называют тем, кто "по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры".

Напишите нам
сармат Виталий Олешко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 