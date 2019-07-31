Убийство "Сармата". Аброськин назвал количество заказчиков

Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В деле об убийстве участника боевых действий Виталия Олешко с позывным "Сармат" может быть двое заказчиков. Об этом сообщил в Facebook начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Задача на сегодня - чтобы все 11-ть (задержанных подозреваемых - ред.) оставались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны еще два заказчика убийства", - написал Аброськин.

Обвинительный акт по вероятным исполнителям и организаторам убийства ветерана АТО и общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" направлен в суд. Дело будет слушаться в Бердянском районном суде - территориально по месту совершения преступления. Первое заседание в Бердянском районном суде состоится в понедельник, 29 августа, на нем будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

31 июля 2018 года в Бердянске застрелили "Сармата". Михаил Сигида был задержан в Бердянске 14 сентября 2018 года. По словам журналистки Натальи Седлецкой, друзья Олешко убеждены: его убили за противоборство с местной властью и нардепом Александром Пономаревым. Последнего СМИ называют тем, кто "по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры".