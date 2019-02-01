Убийство сотрудника угрозыска в Харькове: установлен заказчик

Вячеслав Аброськин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска в Харькове. Об заявил сегодня сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств - быть тщательным и всесторонним", - подчеркнул Аброськин.

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В Харьковской области полицейские отработали ряд версий совершения преступления, провели комплекс оперативных мероприятий и установили круг лиц, причастных к преступлению.

16 января в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера департамента уголовного розыска.